Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт и впустить в страну

Амстердам, 8 апреля. Бывший лидер Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт до второго тура выборов. Об этом скандальный политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Выборы главы государства прошли на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия в воскресенье объявила финальные итоги первого тура выборов президента, во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

«Петр Алексеевич, простой вопрос вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и впустить меня на Украину?» — заявил Саакашвили в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению экс-президента Грузии, Порошенко лишил его украинского гражданства незаконно, пишет «Ридус».

Кроме того, Саакашвили добавил, что не будет давать Порошенко сутки на размышление, однако отметил, что украинский глава имеет «достаточно времени до второго тура выборов, чтобы поступить законно, учитывая международное право», сообщает «ФедералПресс».

Как сообщала «Газета.Ru», в конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, потому что при его получении грузинский политик якобы предоставил сфабрикованные данные — в частности, касательно судимости в Грузии. Саакашвили подал жалобу на этот вердикт в украинский суд, она до сегодняшнего дня не рассмотрена. Украинские власти в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года нелегально попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и силовиков. Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.