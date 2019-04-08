Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России

Журналист Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан могла бы объединить правда. Телеведущий, публицист Владимир Соловьев счел умозаключения Познера банальностью, хотя и отчасти с ним согласился.

Во время встречи с читателями Владимир Познер предложил свою концепцию, которая могла бы сплотить жителей России.

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя. Что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сообщается в блоге известного журналиста.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление коллеги по цеху. По мнению собеседника ФАН, в рассуждениях Познера нет ничего нового — озвученные им вещи и так понятны и очевидны.

«Знаете, я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности. Я очень рад, что господин Познер наконец их осознал», — отметил публицист.

В то же время Соловьев отчасти согласился с мнением Познера: Российская Федерация находится в предвкушении национальной идеи, которая нуждается в точном формулировании.

«Скажем так, национальная идея есть, но пока она не озвучена и не сформулирована. Без национальной идеи, думаю, мы бы давно распались. Мы сейчас живем в ощущении ее скорого появления — в предвкушении этой идеи. Просто пока несколько мешает деидеологизация нашей Конституции, которая довольно жестко заставляет политический класс обходить тему национальной идеи стороной. Все говорят, что она нужна, что в каком-то виде существует, хотя многим из либерального блока не нравится, что народ спонтанно формулирует и подтверждает действием», — объяснил он.

По словам Соловьева, одним из действий, провозглашающих национальную российскую идею, является шествие «Бессмертного полка», когда в День Победы желающие проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

«Вот это, если угодно, один из элементов нашей национальной идеи», — подытожил он.

Накануне Владимир Соловьев отреагировал на заявление немецкого телеведущего с канала ZDF Клауса Клебера о «вторжении» России в Эстонию. Телеведущий назвал высказывание Клебера провокацией «из геббельсовского ящика».