Зачем Шойгу размещает беспилотники на Дальнем Востоке

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу понимает важность использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Дроны защитят Дальний Восток

Министерство обороны РФ развернуло подразделения беспилотников на Курилах и Камчатке. Речь идет об отдельных отрядах, которые будут помогать общевойсковым соединениям и морской пехоте. Беспилотники будут заниматься патрулированием прибрежной и ближней морской зоны. Кроме того, они помогут гражданским спасателям и властям в поисках терпящих бедствие кораблей мониторить экологическую обстановку.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на свои источники, части и соединения, которые расквартированы на островах Курильской гряды и Камчатке, будут усилены отдельными отрядами беспилотников. БПЛА на Курильских островах уйдут 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (ПУЛАД), которая дислоцируется на островах Кунашир и Итуруп. Это будет средний БПЛА «Орлан-10», который уже успел зарекомендовать себя в боевой обстановке во время операции в Сирии. Камчатский отряд вооружат БПЛА дальнего действия.

Важнейший регион

По словам Сергея Простакова, Дальний Восток становится одним из важнейших регионов для России. Он богат природными ресурсами и имеет огромное значение в качестве «окна» в Тихий океан, который с каждым годом становится все более важным для мировой экономики. При этом угрозы безопасности для России на Дальнем Востоке достаточно серьезны из-за агрессивной политики США и Японии. Кроме того, определенные риски создают противоречия американцев с Китаем и КНДР.

«Регион отличается большим разнообразием и сложностью природных условий, а также малой плотностью населения. В таких условиях сбор информации и контроль за происходящим приобретает еще большее значение, но из-за объективных обстоятельств является сильно затрудненным», — пояснил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, российская беспилотная авиация на Дальнем Востоке — это один из наиболее эффективных из доступных инструментов для ведения разведки, координации деятельности силовых структур и осуществления помощи при различных нештатных и чрезвычайных ситуациях техногенного или природного характера. Использование беспилотников — общемировая тенденция, и Россия остается в ее авангарде, активно разрабатывая и внедряя новую технику.

«Поэтому внедрение беспилотной авиации для решения встающих перед военными и пограничниками задач выглядит естественным. При министре обороны Шойгу этот тип техники получил сильный импульс для развития и получил возможности для совершенствования с учетом боевого опыта использования в Сирии», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН сообщало, что пуск «Калибров» подлодкой ВМФ РФ от причала стал неприятным сюрпризом для НАТО.