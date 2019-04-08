В США рассказали об «усталости» от законопроектов по санкциям против России

Вашингтон, 8 апреля. Американский сенатор от Республиканской партии Марко Рубио признал, что законодатели Штатов «устали» от законопроектов, предполагающих антироссийские санкции. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Bloomberg.

«В эти дни мы сталкиваемся с усталостью от санкций», — заявил он, выразив надежду, что «они (республиканцы) смогут привлечь больше людей».

По данным агентства, Конгресс Америки на сегодняшний день расколот — большинство в Палате представителей составляет Демократическая партия США, а в Сенате — Республиканская, а это затрудняет прохождение законодательных проектов через Конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Как отметил сенатор от республиканцев Рон Джонсон, американским властям в реальности «надо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать», передает НСН.

Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли на рассмотрение американского Конгресса США проект, содержащий угрозу введения жестких рестрикций против России для пресечения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. Соответствующий документ предусматривает возможность введения санкций против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России.