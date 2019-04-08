Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе

Киев, 8 апреля. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который занял лидирующие позиции в первом туре, заявил, что в случае победы остановит войну в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в интервью на телеканале «Украина».

Он подчеркнул, что процесс должен быть завершен в максимально короткие сроки, поэтому на первом этапе необходимо будет прекратить огонь на Востоке. По плану Зеленского, важно активнее работать с жителями Донецкой и Луганской народных республик, пишет ТАСС.

«Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, возобновить отношения, запустить, начать платить пенсии людям», — заявил Зеленский.

Он также заметил, что готов напрямую общаться с Россией в рамках минских договоренностей. По его словам, это поможет скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе, однако необходимо реформировать минский формат, пишет «Газета.ру».

«Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией в дипломатической форме в присутствии западных представителей», — резюмировал Зеленский.

Напомним, в воскресенье Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные результаты выборов президента страны. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства. Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Порошенок — 15,95%, напоминают «Известия».

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови. Действующий президент принял предложение.

Оба кандидата сдали анализы в разных лабораториях 5 апреля. Результаты показали, что в крови Владимира Зеленского нет следов наркотиков. Биоматериалы будут отправлены в Испанию для дополнительного анализа. Также быстрый тест не выявил психоактивных веществ в анализах Петра Порошенко.