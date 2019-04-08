В США призвали сделать «шаг назад» в вопросе антироссийских санкций

Вашингтон, 8 апреля. Сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио заявил, что американские законодатели «устали» от антироссийских законов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — заявил Рубио.

Как отмечает агентство, в настоящий момент американский парламент переживает сложный период раскола. С одной стороны, законодатели поддерживают антироссийскую риторику из-за так называемого «российского вмешательства в выборы», но с другой – опасаются удара по экономике США. Кроме того, большинство в Палате представителей принадлежит демократам, а в Сенате большинство составляют представители Республиканской партии.

«Санкции — это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать», — заявил республиканец от штата Висконсин, сенатор Рон Джонсон.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли в Конгресс законопроект о введении жестких санкций против России, которые предусматривают ограничения в банковском, энергетическом и оборонном секторах. Ранее похожий законопроект был внесен в начале 2018 года, но тогда проект не нашел поддержки у законодателей.

Отметим, что ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер подвел итоги расследования по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Мюллер признал, что основания предполагать российское вмешательство отсутствуют.