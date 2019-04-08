Участники боевых действий оценили фильм «Батальон» на премьере в Луганске

Луганск, 8 апреля. В Луганске, в ТРК «Русь», состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Батальон», первыми зрителями которого стали ветераны ополчения, их друзья, родные и близкие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В картине рассказывается история формирования 3-го Станично-Луганского батальона ополчения ВДВ-ДШБ.

«Этот фильм — дань памяти тем ребятам, которые не дожили до победы, и благодарность ныне живущим отважным молодым людям», — рассказал командир батальона ВДВ-ДШБ, полковник Сергей Сивак.

По его словам, над созданием картины в течение двух лет работали ветераны ополчения под руководством российского режиссера Романа Романовского.

«Мы делали [фильм] в течение двух лет начиная с 2017 года. Собрали много архивных материалов, добавили свои личные эксклюзивные съемки. Все это скомбинировали, совместили, и получился этот фильм», — рассказывает полковник.

В картине представлены документальные кадры боевых действий 2014 года, многие из которых являются эксклюзивными и были сняты самими ополченцами. При этом в фильме присутствует и несколько художественных сцен.

Рассказывая о кино, Сивак отметил: люди должны увидеть, «что русских в 2014 году не было, все это начиналось по идее Киева».

«Мы уже просто вписались в войну не по своей воле. Мы этого не хотели. В фильме это четко указано».

Он добавил, что на закрытый показ пригласили «всех своих, только тех, кто принимал участие в событиях 2014 года, кто как-то связан с этой войной, с соседними батальонами».

Ветеран ополчения Александр Туркевич непосредственно принимал участие в создании картины. Он отметил, что «молодое поколение нужно воспитывать именно на таких примерах истории».

«В этом фильме люди, которые пришли с самого начала в батальон, формировавшийся еще во время захвата здания СБУ, рассказывают о ситуациях, происходивших во время боевых действий, о жизни батальона, об отношениях», — рассказал Туркевич.

Депутат первого созыва Народного совета ЛНР Светлана Коноплева подчеркнула, что «этот фильм еще раз напоминает нам: нельзя ничего забывать и нужно стремиться к своей цели, к которой мы уже идем пять лет. Это замечательный фильм, и люди в нем замечательные».