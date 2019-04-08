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Россия

В МИД РФ допустили перевыполнение задачи Путина по Северному морскому пути

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В МИД РФ допустили перевыполнение задачи Путина по Северному морскому пути

Москва, 8 апреля. Задача довести грузооборот Северного морского пути к 2024 году до 80 миллионов тонн в год может быть перевыполнена. Об этом заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести грузооборот к 2024 году до 80 миллионов тонн в год, в настоящее время для ее выполнения «реализуется комплекс соответствующих мер», пишет РИА Новости.

«Та динамика, которую мы наблюдаем последние два года, свидетельствует о том, что задача может быть не только выполнена, но и перевыполнена», — заметил Корчунов.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало правила прохода Северного морского пути (СМП) иностранными военными кораблями.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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