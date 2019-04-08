В РФ хотят разработать суточную норму учебной нагрузки для детей

Москва, 8 апреля. Специалисты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору подумать над максимальной суточной нормой учебной нагрузки для школьников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОНФ.

Как считают эксперты, на сегодняшний день на изучение всего, что предусмотрено в государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, у школьников нет времени.

В итоге, для того чтобы пройти школьную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время. Таким образом, дополнительная часть обучения, в которую входят разные кружки, персональные занятия, становится продолжением обязательных уроков, говорится в сообщении ОНФ.

Согласно подсчетам специалистов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю, а это гораздо больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых. Эксперты уверены, что такая нагрузка негативно отражается на здоровье детей.

«СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор», — передает RT слова заместителя спикера комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной.

Ранее по результатам опроса ОНФ выяснилось, что большинству российских детей не нравится учиться в школе из-за отсутствия увлекательных уроков и большой нагрузки.