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Школьники осквернили почти 40 могил на кладбище в Бурятии

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Школьники осквернили почти 40 могил на кладбище в Бурятии

Красноярск, 8 апреля. Два школьника осквернили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии. Соответствующую информацию передает МВД республики.

По данным ведомства, два школьника младших классов в воскресенье в Бичурском районе из шалости повредили 37 надмогильных сооружений, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым по горячим следам удалось задержать двух детей 8 и 9 лет.

В отношении родителей составлен протокол «За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили надгробия на кладбище в Кировском районе Приморского края.

Автор: Сергей Петров
Источник: ГУ МВД РФ по Бурятии
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