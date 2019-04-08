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Экономика

Роскосмос предложил лишать специалистов премий за брак и плохую работу

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Роскосмос предложил лишать специалистов премий за брак и плохую работу

Москва, 8 апреля. Генеральный директор отечественной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин распорядился внедрить на предприятиях сферы в тестовом режиме подготовленную методику повышения качества труда работников путем их финансовой мотивации, а также наказания в виде лишения премий на год за значительные нарекания к качеству труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

По имеющимся данным, предприятия Роскосмоса будут каждый месяц, начиная с мая текущего года и до окончания тестового режима, оценивать динамику критериев качества труда сотрудников и анализировать эффективность включенных изменений в систему оплаты труда.

В пояснительной записке отмечается, что мотивировать финансовой составляющей будут как работников, так и команды, коллективы предприятий.

При этом авторы рекомендаций считают рациональным и уместным объединить все персональные стимулирующие надбавки (ИСН) работнику в одну выплату с «интегральным критерием определения ее размера».

В случае значительных замечаний к качеству труда (неустранимая ошибка, сокрытие дефекта, плохо выполненная работа) рекомендовано приостанавливать работнику выплату ИСН как минимум на 12 месяцев, а при небольших замечаниях — минимум на месяц.

Кроме того, в рекомендациях говорится, что размер выплачиваемой премии командам и коллективам будет сокращаться на сумму расходов предприятия на нейтрализацию дефектов и брака.

Ранее Рогозин назвал «великолепными» отношения Роскосмоса и NASA.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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