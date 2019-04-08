Дальность крылатой ракеты «БраМос» доведут до 500 километров

Москва, 8 апреля. Дальность крылатой ракеты «БраМос» сейчас превышает 400 километров, стоит задача довести ее до 500, рассказал содиректор компании с российской стороны Александр Максичев.

По его словам, к «гиперзвуку разработчики придут через увеличение дальности». Как пишет РИА Новости, Максичев уточнил, что для того, чтобы дальность выросла до 500 километров, необходимо добавить скорость. Он напомнил, что сейчас ракета летает со скоростью 2,8 маха.

«Через модернизацию мы достигнем скорости гиперзвука, это более 4,5 маха», — подчеркнул эксперт.

«БраМос» — это совместная российско-индийская ракета, названная в честь двух рек: Брахмапутра и Москва-река. Свою историю ракета ведет с 1998 года, когда российское предприятие НПО «Машиностроения» и организация оборонных исследований Индии заключили совместный договор о создании универсальной противокорабельной ракеты. Ракета создавалась на основе советской П-800 «Оникс», в экспортном варианте более известной как «Яхонт».