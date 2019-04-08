Росконтроль проверил качество плавленного сыра

Москва, 8 апреля. Росконтроль провел масштабное исследование представленного на полках магазинов плавленного сыра, оценив соответствие состава заявленной маркировке, наличие консервантов и микробиологические показатели.

Эксперты изучили плавленный сыр по более 70 параметрам качества и безопасности и пришли к выводу, что продукт не является самым полезным, так как в нем большое количество жиров.

Кроме этого, недобросовестные производители могут добавлять фосфаты, используя сырье далеко не самого высокого качества. Также вместо дорогого молочного жира при изготовлении плавленного сыра могут использовать его заменитель растительного или животного происхождения.

Как рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова, содержание вредных транс-жиров в говяжьем жире примерно такое же, как и в натуральном молочном жире.

«Насыщенных жиров в говяжьем жире, конечно же, намного больше, но 100%-ный говяжий жир под видом молочного никто и не использует. Обычно речь лишь идет о частичной замене», — поделилась Аркатова.

По ее словам, производители изготавливают продукт из сырья, которое покупают у самых различных производителей, однако на проверку времени не хватает, поэтому «обнаружение посторонних ингредиентов в составе напрямую не свидетельствует о недобросовестности производителя плавленого сыра».

«Но говорит о том, что система входного контроля недостаточно эффективна, а отношения с поставщиками сырья не гарантируют его качества», — резюмировала специалист.

Эксперты выяснили, что сыры Hochland, «Лакомо/Наша семья», President, Valio / Viola сделаны из молока. В сыре «Лакомо», «Карат» и «Город сыра» был обнаружен крахмал.

Ранее сотрудники Роскачества рассказали, как выбрать качественный и безопасный плавленый сыр.