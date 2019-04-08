СМИ сообщили, что армия Хафтара установила контроль над лагерем «Ярмук»

Триполи, 8 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем «Ярмук», который расположен к югу от ливийской столицы. Об этом сообщил РИА Новости военный источник.

Ранее сообщалось, что Хафтар отдал приказ своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». В прессе появлялись сообщения о том, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от Триполи.

Как сообщала «Газета.Ru», после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии образовался политический кризис. В настоящее время в государстве двоевластие. На востоке заседает избранный гражданами страны парламент, а западом руководит созданное при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют без согласия Триполи и взаимодействуют с ЛНА, которая ведет длительные военные действия с боевиками. ООН предлагает весной этого года провести всеобщие выборы в Ливии, по итогам которых должны быть сформированы законные и единые органы власти.