Корреспондент ФАН опроверг сообщение о блэкауте в Судане

Хартум, 8 апреля. Информация о массовом отключении электричества в Судане оказалась ложной, корреспондент Федерального агентства новостей опроверг сообщение о блэкауте в стране.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщило об отключении электричества на всей территории страны. Как сообщило агентство, инженеры пытаются восстановить подачу электроэнергии, при этом причина так называемого блэкаута не называлась.

Корреспондент ФАН в Судане опроверг информацию об отключении электроэнергии. На видеоматериале видно, что на улицах Хартума работает освещение. Подача электроэнергии происходит без перебоев: свет в домах горел и ночью.

В Хартуме продолжаются мирные митинги, начавшиеся утром в субботу, 6 апреля. Выступающие требуют отставки правительства и президента. Тысячи человек собрались у министерства безопасности, многие остаются ночевать у здания ведомства.

«Свет есть, Интернет есть, по всему городу люди празднуют, что армия с ними, скандируют три основных лозунга: «Хория» («Свобода». — Прим. ФАН), «Таскуд бас» («Ты упадешь», имеется в виду падение режима) и «Кабара-кабара» («Уходи, уходи»)», — сообщает корреспондент ФАН.

Как ранее сообщил корреспондент ФАН в Судане, сторонники США пытались устроить провокацию на мирном митинге в столице страны. По словам очевидцев, группа людей предприняла попытку устроить провокацию на митинге. Суданцы подозревают коммунистическую партию в возможной связи с США. Кроме того, доступ на митинг заблокирован для журналистов американского радио, а также сотрудников миссии ООН.