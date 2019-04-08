Москва, 8 апреля. Роскачество рассказало, как организовать выгодное и безопасное путешествие без помощи турагента. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Эксперты рекомендовали россиянам задумываться от отпуске за 2–3 месяца, так как туры нужно бронировать заранее. Также специалисты напомнили, что за 1–2 недели до отдыха можно найти выгодные предложения, когда у туроператора остаются нераспроданные билеты.

Роскачество рассказало, как организовать путешествие самостоятельно. Самый дорогой период для отдыха — время государственный праздников и каникул. В Роскачестве советуют по возможности выбирать другие даты для путешествия. Кроме того, ведомство рекомендует использовать календарь цен в онлайн-агентствах и рассматривать все возможные варианты бронирования: разница зачастую составляет десятки тысяч рублей.

В планах Роскачества проверить популярные сервисы для бронирования туров, чтобы выявить, какие из них отвечают требованиям безопасности, а какие потенциально опасны.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян собираются увеличить расходы на путешествия. По данным аналитиков, в мире не реже одного раза в месяц делают покупки в сегменте туризма и отдыха 9% людей. В России показатель скромнее — всего 3%. Планируют увеличить расходы на путешествия в обозримом будущем 28% потребителей в мире и 41% покупателей в России.

Средние темпы ежегодного роста туризма в 2018-2023 годах составят 4%. Темпы роста доходов от туризма в тот же период достигнут 5%. Рост выездного турпотока составит 3% в год, выездного — 5%.

Эксперты компании Euromonitor International провели исследование международного туристического рынка и пришли к выводу, что число поездок в 2018 году превысило 1,4 миллиарда.

Также сообщалось, что россияне смогут оплатить курортный сбор при покупке путевки. В пятилетнем эксперименте в настоящее время участвуют четыре региона РФ — Алтайский край, Ставрополье и Краснодарский край, а также Крым, который станет полноправным участником эксперимента в следующем году.

Напомним, «Газета.ru» писала, что среди туристов растет интерес к походам на перевал Дятлова.