Почему Совет Европы боится потерять Россию

Возможный выход РФ из Совета Европы чреват негативными последствиями, уверен генсек организации Турбьерн Ягланд. Политолог Андрей Иванов считает сложившуюся в ПАСЕ ситуацию тупиковой.

Настоящее потрясение

Возможный выход Российской Федерации из Совета Европы и Brexit могут стать для Евросоюза настоящим потрясением, предостерег Ягланд.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (от английского Russia + exit. — Прим. ФАН). Но это может скоро произойти», — заявил Ягланд.

По его мнению, Совет Европы — это единственное место, где Россия «связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если РФ выйдет из совета, то, считает Ягланд, Европа увидит другую Россию.

«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — добавил глава организации.

Как считает Турбьерн Ягланд, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Страх потерять Россию

По словам Андрея Иванова, выход России из Совета Европы будет потрясением для двух сторон. Аналитик провел параллель между нынешней ситуацией и обстановкой, сложившейся в середине прошлого века.

«Ситуация в какой-то мере напоминает ту, что сложилась накануне Второй мировой войны. Тогда СССР исключили из Лиги наций, и таким образом была утрачена возможность этой организации как-то влиять на события в мире. Совет Европы — это важная структура, в которой состоит большинство стран континента и многие постсоветские государства. Это как бы общие рамки в области соблюдения прав человека на основе общепризнанных норм», — пояснил Андрей Иванов.

Отношения между РФ и ПАСЕ зашли в тупик, считает эксперт.

«Но сейчас так получилось, что ситуация выглядит тупиковой. Против России ввели ограничения, лишили делегацию права голоса и права выступать. При этом нет никаких механизмов, чтобы это право было восстановлено. Россия же не может отдать Крым, как настаивают европейские «доброхоты». Получается безвыходная ситуация», — объяснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, организация, которая нацелена на защиту прав человека во всех странах — членах Совета Европы, превратилась в некую назидательную структуру. Политолог уверен: не будет в организации России — некого будет обсуждать. Оставаться в Совете Европы не имеет смысла, заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало, что Россия призовет Совет Европы вернуть 10 миллиардов рублей уплаченных взносов.