В ГД предложили штрафовать организаторов за допуск детей на концерты «18+»

Москва, 8 апреля. Депутат Анатолий Выборный и молодежный парламент при Государственной думе выступили с инициативой обязать организаторов концертов категории «18+» не допускать на них подростков, а за нарушение этого требования штрафовать на 50-100 тысяч рублей.

В конце прошлого года Выборный по результатам прошедшего в Госдуме круглого стола с участием рэп-исполнителей обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить отмену ряда концертов молодых музыкантов. В региональных прокуратурах не зафиксировали нарушений со стороны сотрудников полиции: в ответных письмах ведомств на имя депутата сказано, что в большинстве случаев концерты отменяли сами организаторы.

«По некоторым мероприятиям были представления или замечания со стороны правоохранительных органов о том, что с учетом репертуара артиста надо уточнить возрастную категорию. Но организаторы пошли по более простому пути и не стали проводить эти мероприятия», — заявил в интервью ТАСС Выборный.

Депутат выразил мнение, что между организатором и исполнителем были недоразумения. По его словам, для организаторов концертов необходимо ввести штрафы в размере 50-100 тысяч рублей.

Он также напомнил об изданном еще в декабре 2016 года распоряжении правительства России о разработке законодательного проекта, устанавливающего ответственность театров и кинозалов за допуск детей на мероприятия категории «18+».

Ранее сообщалось, что адвокаты рэп-музыканта Хаски случайно узнали о блокировке трех его видеоклипов.