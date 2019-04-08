Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россияне вдвое переплачивают за перелеты в европейские столицы

197
0 Оставить комментарий

Россияне вдвое переплачивают за перелеты в европейские столицы

Москва, 8 апреля. Восемь из десяти туристов считают, что нельзя формировать мнение о стране, побывав только в ее столице. Об этом говорится в исследовании Aviasales.

Как уточнили специалисты, посещение провинциальных городов позволяет путешественникам также сэкономить половину стоимости авиабилета.

Эксперты опросили 30 тысяч туристов, большинство из которых рассказали, что сначала посещали провинциальные города, и только затем ехали в столицу. Они объяснили это стоимостью перелетов: цена авиабилетов в мегаполисы в два раза выше.

Выяснилось, что в 2018 году больше всего путешественники переплатили за перелет в Венгрию. Билеты в Будапешт в среднем стоили в 13,5 тысячи рублей, а в Дебрецен — в два раза дешевле.

Также цена билетов в Париж в среднем составляет 17 тысяч рублей, а в Страсбург — на 52% меньше.

Россияне вдвое переплачивают за перелеты в европейские столицы

Автор: Алия Садыкова
Источник: Aviasales
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров