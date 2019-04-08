Россияне вдвое переплачивают за перелеты в европейские столицы

Москва, 8 апреля. Восемь из десяти туристов считают, что нельзя формировать мнение о стране, побывав только в ее столице. Об этом говорится в исследовании Aviasales.

Как уточнили специалисты, посещение провинциальных городов позволяет путешественникам также сэкономить половину стоимости авиабилета.

Эксперты опросили 30 тысяч туристов, большинство из которых рассказали, что сначала посещали провинциальные города, и только затем ехали в столицу. Они объяснили это стоимостью перелетов: цена авиабилетов в мегаполисы в два раза выше.

Выяснилось, что в 2018 году больше всего путешественники переплатили за перелет в Венгрию. Билеты в Будапешт в среднем стоили в 13,5 тысячи рублей, а в Дебрецен — в два раза дешевле.

Также цена билетов в Париж в среднем составляет 17 тысяч рублей, а в Страсбург — на 52% меньше.