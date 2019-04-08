Порты Арктики могут сделать свободными

Владивосток, 8 апреля. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с инициативой распространить на арктическую зону особый режим свободного порта. Об этом сообщает Deita.ru.

Отмечается, что идея предполагает создание налоговых льгот, облегчение таможенных процедур и уменьшение административных преград. Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, проект о развитии арктической зоны нужно внести в Государственную думу до 1 июля 2019 года.

Стоит отметить, что инициатива распространения режима порто-франко на Арктическую зону не нова — ранее с аналогичными предложениями выступали депутаты, региональные власти и министерство экономики РФ, но в эффективности этого режима сомневалась Счетная палата (СП).

Как сообщала «Газета.Ru», федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу осенью 2015 года. Изначально особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморья, включая столицу региона. В 2016 году, по поручению российского лидера Владимира Путина, право порта на беспошлинный ввоз и вывоз товаров был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока. В июле прошлого года режим свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.