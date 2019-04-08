Тела мужчины и его дочери нашли в квартире в Амурской области

Владивосток, 8 апреля. Тела жителя Амурской области и его 11-летней дочери были найдены в воскресенье в доме, расположенном в населенном пункте Ивановка в Приморье, в настоящее время подозреваемый установлен. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным регионального ведомства, тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье в одной из квартир дома.

На данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего». Сообщается, что из этой же квартиры в медицинское учреждение был доставлен 28-летний мужчина, ему оказали помощь.

В СК РФ отмечают, что лицо, которое может быть причастно к совершению преступления, установлено.

Как сообщал телеканал «360», в начале этой недели сотрудники полиции задержали жителя Нижнего Тагила, который хранил в квартире труп бездомного. Подозреваемого в убийстве задержали, когда он выгуливал свою собаку.