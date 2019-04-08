США потребовали от Хафтара прекратить операцию в Ливии. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

США против Хафтара США требуют от маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить операцию в столице Ливии. По словам госсекретаря Майка Помпео, американцы ясно дали понять, что Ливийская народная армия (ЛНА), которую Хафтар и возглавляет, должна вернуться на прежние позиции. Однако войска маршала, представляющие в стране избранный народом парламент, уже заняли несколько районов города, причем без боя. И отступать пока не намерены. Маршал запретил открывать огонь по гражданским и заявил, что цель операции — освободить от боевиков столицу Ливии, которую, кстати, контролирует Правительство национального единства при поддержке ЕС и ООН. Что касается вездесущих войск США, они уже покинули регион из соображений безопасности.

Совет Европы ждет потрясений Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предостерег Россию от возможного ухода из организации. По его словам, сценарий станет для континента таким же потрясением, как Brexit, а риск очень даже вероятен. Россия уже несколько лет не платит членские взносы — и это неудивительно, ведь после крымских событий 2014 года Москва лишилась голоса и ряда полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ягланд считает это веским поводом для исключения, но решить ситуацию можно: вернуть стране права, но с определенными требованиями. Однако можно предположить, что с такой риторикой Европы в России не согласятся и разрешения конфликта пока не предвидится.

Монреаль вышел на религиозный митинг Жители канадского Монреаля вышли на многотысячный митинг против законопроекта о светском государстве. Поводом стали ограничения, которые он предусматривает: в частности, запрет на религиозную одежду и любые подобные атрибуты для госслужащих. Прежде всего это возмутило мусульманскую общественность, хотя под запрет попадают не только исламские головные уборы, но и, например, христианские кресты или еврейские кипы. По мнению граждан, это недопустимая дискриминация, но похоже, что власти в своих намерениях тоже убеждены твердо.