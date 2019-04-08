В России могут ввести два налога для автомобилистов

Москва, 8 апреля. Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов. Об этом рассказали эксперты, знакомые с ситуацией.

Министерство финансов России опубликовало корректировки законопроекта, предусматривающего включение в документ неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Как пишет URA.ru, речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Как рассказал сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский, при этом об отмене транспортного налога в России уже и не говорят. Он уточнил, что главными противниками этого являются региональные власти, которые за последние пять лет получили от него 450 миллиардов рублей в государственную казну.

Как ранее писала «Газета.ru», депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога.