Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

В России могут ввести два налога для автомобилистов

782
0 Оставить комментарий

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Москва, 8 апреля. Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов. Об этом рассказали эксперты, знакомые с ситуацией.

Министерство финансов России опубликовало корректировки законопроекта, предусматривающего включение в документ неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Как пишет URA.ru, речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Как рассказал сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский, при этом об отмене транспортного налога в России уже и не говорят. Он уточнил, что главными противниками этого являются региональные власти, которые за последние пять лет получили от него 450 миллиардов рублей в государственную казну.

Как ранее писала «Газета.ru», депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога. 

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Автор: Алия Садыкова
Источник: URA.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров