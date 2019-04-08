Генпрокуратура спросит у россиян, как лучше бороться с коррупцией

Москва, 8 апреля. Генпрокуратура проведет в ближайшее время интерактивный соцопрос об оценке эффективности антикоррупционных мер в России, чтобы повысить эффективность борьбу с коррупцией.

Россияне смогут в интерактивном режиме ответить на несколько вопросов об эффективности мер по борьбе с коррупцией. В проведении опроса участвуют Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Университет прокуратуры РФ и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России

Опросный лист будет доступен на сайтах Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной таможенной службы.

«Целью опроса является оценка восприятия обществом коррупции, в том числе масштаба ее проявления и распространенности, а также эффективности работы органов власти в антикоррупционной сфере и уровня общественного доверия к ним», — цитирует начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого «Парламентская газета».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил важность опроса для правоприменителей и законодателей, так как направленные на борьбу с коррупцией поправки в законодательство должны создавать прочный фундамент доверия к государству и отвечать требованиям времени.

Ранее «Известия» сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил бороться с коррупцией многопартийностью в администрации и установкой камер видеонаблюдения в кабинетах чиновников.