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Самолет с 317 пассажирами экстренно приземлился на Тайване

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Самолет с 317 пассажирами экстренно приземлился на Тайване

Гонконг, 8 апреля. Пассажирский лайнер авиационного перевозчика Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване по причине дыма в двигателе. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA).

По данным издания, воздушное судно с 317 пассажирами на борту следовало по маршруту Гаосюн — Гонконг. Отмечается, что вскоре после вылета у самолета было зафиксировано задымление в правом двигателе.

Совершив сброс топлива во время круговых маневров над морем, лайнер через 30 минут без происшествий вернулся в воздушную гавань, передает телеканал «360».

По предварительной версии, причиной случившегося могло стать столкновение с птицами.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце марта самолет перевозчика Singapore Airlines в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура благополучно совершил посадку в местном аэропорту «Чанги». Отмечалось, что была получена информация о заложенной на борту бомбе. Борт Boeing-777-300ER с 263 пассажирами следовал из Мумбаи в Сингапур.

Автор: Сергей Петров
Источник: CNA
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