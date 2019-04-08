Названы регионы с наибольшим числом погибших в ДТП

Москва, 8 апреля. Краснодарский край оказался лидером по числу погибших в ДТП в 2018 году, самым безопасным стал Чукотский автономный округ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД РФ.

На Кубани в прошлом году жертвами столкновения машин стали 1053 человека. Далее идут Подмосковье — 938 человек, Ростовская область — 554, Башкирия — 550. В Москве в 2018 году от аварий погибли 465 человек. В числе лидеров по ДТП со смертельным исходом также Воронежская область, Ставрополье, Ленобласть, Челябинская и Нижегородская области. При этом меньше всего людей от дорожно-транспортных происшествий погибло на Чукотке. Как пишет РИА Новости, там от аварий за год погибло два человека.

Ранее в ГИБДД рассказали о снижении числа ДТП на федеральных дорогах РФ в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м «общее количество ДТП на федеральных дорогах снизилось на 4%».

Основной причиной ДТП является не плохое состояние дорожного покрытия, а превышение скоростного режима. Как пишет «Газета.ru», по данным Научного центра безопасности дорожного движения, за последние шесть лет смертность в результате ДТП в России сократилась на 34%.