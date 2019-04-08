Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые назвали структуру молекулы, подходящей для лечения рака мозга

49
0 Оставить комментарий

Ученые назвали структуру молекулы, подходящей для лечения рака мозга

Москва, 8 апреля. Российские ученые определили пространственную структуру аптамера, небольшого фрагмента молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, способного распознавать опухолевые клетки мозга и доставлять к ним медицинские препараты. Об этом рассказали в пресс-службе Курчатовского института.

Для этого они использовали уникальную экспериментальную базу Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Как объяснили ученые, аптамеры — это небольшие одноцепочечные молекулы со структурой, подобной нуклеиновым кислотам. Они связаны с различными молекулами-мишенями. По данным специалистов, аптамеры представляют из себя аналоги антител — молекул, которые вырабатываются иммунной системой, но получать их гораздо проще и дешевле.

Как пишет РИА Новости, в ходе исследования ученым удалось определить структуру аптамера, пригодного для использования в нейрохирургии.

Ученые назвали структуру молекулы, подходящей для лечения рака мозга

Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров