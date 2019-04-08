Ученые назвали структуру молекулы, подходящей для лечения рака мозга

Москва, 8 апреля. Российские ученые определили пространственную структуру аптамера, небольшого фрагмента молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, способного распознавать опухолевые клетки мозга и доставлять к ним медицинские препараты. Об этом рассказали в пресс-службе Курчатовского института.

Для этого они использовали уникальную экспериментальную базу Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Как объяснили ученые, аптамеры — это небольшие одноцепочечные молекулы со структурой, подобной нуклеиновым кислотам. Они связаны с различными молекулами-мишенями. По данным специалистов, аптамеры представляют из себя аналоги антител — молекул, которые вырабатываются иммунной системой, но получать их гораздо проще и дешевле.

Как пишет РИА Новости, в ходе исследования ученым удалось определить структуру аптамера, пригодного для использования в нейрохирургии.