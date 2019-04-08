Познер рассказал, что может объединить россиян

Москва, 8 апреля. Журналист, писатель и телевизионный ведущий Владимир Познер заявил, что у России в настоящее время «нет национальной идеи, однако граждан страны могла бы объединить правда». Об этом ведущий сказал во время встречи со своими читателями.

Как отметил 85-летний журналист, будущее Российской Федерации зависит от понимания гражданами того, что они живут в этой стране, что она «зависит от тебя, от твоего поведения, от твоего выбора».

При этом он считает, что не получится сформировать национальную идею, в основе которой будет лежать православие.

Российский лидер Владимир Путин в мае 2018 года заявил, что развитие страны основывается на четырех главных принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к технологическому прогрессу.

Ранее, в 2016 году, лидер России подчеркивал, что в стране не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма.

Как сообщал телеканал «360», в апреле Познер предположил, что не смог бы заниматься чем-то другим, кроме журналистики. Писатель напомнил, что не планировал быть журналистом и не получил профильного образования, но так вышло, что он нашел себя именно в этой профессии.