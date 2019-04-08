Банк России устранил сбой в работе системы быстрых платежей

Москва, 8 апреля. Проблемы технического характера, возникшие в воскресенье в работе системы быстрых платежей, ликвидированы. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

«Банк России сообщает, что с 23.00 по московскому времени сервисы системы быстрых платежей предоставляются в полном объеме, система работает в штатном режиме», — следует из сообщения регулятора.

Согласно информации ЦБ России, с утра у клиентов системы были зафиксированы технические проблемы, связанные с экстренными работами со стороны внешних провайдеров, которые предоставляют ряд информационных ресурсов.

Как сообщала «Газета.Ru», созданная регулятором система быстрых платежей начала работу 28 февраля текущего года для всех клиентов банков-участников. Благодаря ей можно осуществлять быстрые платежи в режиме нон-стоп по номеру смартфона независимо от того, в каких финансово-кредитных учреждениях открыты счета отправителя и получателя перевода.

Как сообщал телеканал «360», к этой системе подключились «Ак барс», «Тинькофф банк», СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, а также Совкомбанк.