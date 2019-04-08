Москва, 8 апреля. Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, попытавшегося использовать в общении с аудиторией молодежный сленг, пишет РИА Новости.

Украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов. Он использовал слова «гайз» и «френды». После критики пользователей, обращение было заменено на более нейтральное. Как пишет «Газета.ru», пользователи Сети усомнились в том, что украинского главе стоит использовать такие слова.

Порошенко высмеяли за желание использовать молодежный сленг. Как написал один из юзеров, Александр Волков, президенту Украины «нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон».

Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон", - написал Александр Волков. https://t.co/R1Ld3yyg5q — Александр Данченко (@danchenko53) April 7, 2019

Пользователь @EvrikaValetta выразила недоумение и уточнила, что штаб Порошенко нашел себе политтехнологов, SMM-щиков, пиарщиков «на помойке».

Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашёл себе политтехнологов, сммщиков, пиарщиков, но когда в официальном телеграм-канале Президента появляются слова «гайз», «френды»... вы серьёзно?))) pic.twitter.com/4RySGmVckj — kara (@EvrikaValetta) April 7, 2019

Это нелепо, конечно — Pollynna (@antygonnna) April 7, 2019

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Одессу попал на фото вместе с пятилитровой бутылью воды, что стало поводом для шуток среди пользователей соцсетей. В ходе Совета регионального развития президент Украины сидел в кресле, рядом с которым стояла пятилитровая бутыль воды. Пользователи Сети обратили внимание, что Порошенко стал единственным участником форума, удостоенным такой «чести». Комментаторы предположили, что вода нужна руководителю страны из-за похмелья.

Отметим, Порошенко регулярно становится объектом насмешек пользователей Сети. Так, недавно на митинге в городе Жолква президент заявил об «украинской агрессии». В Кировоградской области Порошенко ударил по лицу девушку, спросившую его о причинах преследования блогера Шария.