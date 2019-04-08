Российская военная полиция ликвидировала схрон боевиков в Сирии

Дамаск, 8 апреля. Российская военная полиция нашла схрон с боеприпасами боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1 в лагере Ярмук.

«В ходе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук обратился местный житель с информацией о том, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от боевиков ИГ. Совместно с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики тоннель досмотрен и данные боеприпасы были изъяты», — сообщил журналистам представитель военной полиции.

В схроне находились мины, фугасы, самодельные снаряды и сваренная из металлических листов и труб самодельная ракетная установка. Боеприпасы террористов передали саперам Сирийской арабской армии для уничтожения.

Схрон находился в одном из прорытых террористами тоннелей. Сеть подземных ходов тянется на многие километры и опутывает весь лагерь. В настоящее время сирийские власти ликвидируют тоннели. В жилых кварталах их засыпают с помощью техники, в полностью разрушенных и нежилых районах тоннели подрывают.

Таким образом уничтожают как инфраструктуру радикалов, так и их боеприпасы. Найденные в схроне мины и снаряды сирийские саперы взорвали прямо в тоннеле, предварительно проверив местность вокруг на наличие гражданского населения и жилых домов.

Ранее Газета.ru сообщила, что депутат сирийского парламента Ашвак Аббас упрекнул Вашингтон в присваивании успехов России по борьбе с террористами ИГ в Сирии. Поводом послужило заявление США о полной победе над терроризмом.Тогда как решающий вклад в уничтожении террористов и разгроме ИГ в стране внесли ВКС России и сирийские войска.

В Дамаске также часто напоминают, что ВКС России находятся на территории Сирии по приглашению сирийского правительства, тогда как возглавляемая США международная коалиция проводит военную операцию на территории страны без мандата ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.