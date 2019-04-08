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Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Москва, 8 апреля. Возможный выход России из Совета Европы и Brexit может стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. По его словам, Совет Европы «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке».

Как пишет издание Financial Times, по мнению Ягланда, если Москва покинет совет, то мир увидит «другую Россию».

«Будет новая разделительная черта в Европе», — уточнил он.

Ранее Ягланд заявил о необходимости сохранить членство РФ в ПАСЕ. Напомним, 10 апреля 2014 года в ПАСЕ лишили делегацию из России права голоса в связи с воссоединением РФ с Крымом. Также российским делегатам было временно запрещено занимать руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей.

В 2015 и 2016 годах Ассамблея отказалась восстановить полномочия РФ в организации. После этого делегация из России не пыталась аккредитоваться для работы в ПАСЕ. Также было принято заморозить часть выплат в бюджет организации.

Ранее постпред России при Совете Европы Иван Солтановский отметил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ может состоятся только в том случае, если регламент ассамблеи приведут в соответствие с уставом СЕ.

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

 

Автор: Алия Садыкова
Источник: Financial Times
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