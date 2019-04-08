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«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров Scan to buy

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«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров Scan to buy

Москва, 8 апреля. «Яндекс.Маркет» приобретет сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy, который позволяет делать покупки в оффлайн-магазинах, сообщили в понедельник СМИ.

Сервис позволяет с помощью камеры смартфона считывать штрихкоды товаров и оплачивать покупку в приложении прямо в торговом зале, не подходя к обычным кассам. О сумме сделки стороны не сообщают. После покупки Scan to buy под руководством основателя перейдет в «Яндекс.Маркет» и станет частью компании.

Сервис планируют интегрировать в приложение «Суперчек», которое позволит пользователям выбирать в офлайн-магазинах товары и самостоятельно оплачивать их внутри торговой точки. Приложение «Яндекс.Маркет» собирается запустить осенью текущего года.

Российская компания Scan to buy основана в 2016 году. Ее сервис для самостоятельного сканирования и оплаты товаров уже прошел тестирование в нескольких локальных и федеральных розничных торговых сетях.

Ранее Газета.ru сообщила, что «Яндекс» в тестовом режиме запустил собственную социальную сеть «Аура». Сервис будет помогать пользователям находить друзей с похожими увлечениями и интересами. Участники соцсети смогут сами фильтровать аудиторию публикаций по разным критериям. Модераторы «Ауры» будут следить, чтобы пользователи использовали настоящие фотографии, отметили в компании.

Пока «Яндекс» тестирует бета-версию сервиса, поэтому зарегистрироваться в «Ауре» можно только по приглашению других пользователей.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: РИА Новости
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