США потребовали от Хафтара немедленно прекратить наступление ЛНА на Триполи

Вашингтон, 8 апреля. США обеспокоены боевыми действиями у Триполи и требуют от подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекратить наступление на столицу Ливии. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции», — потребовал Помпео.

По словам госсекретаря США, эскалацию конфликта должны прекратить обе стороны. Военное наступление на Триполи «подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев» и «ставит под угрозу жизни гражданских лиц», отметил Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США уверены в отсутствии военного решения конфликта, поэтому Вашингтон вместе с партнерами продолжает оказывать давление на ливийских лидеров, чтобы они вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме. Единственным способом объединить страну Помпео назвал политическое решение.

Базирующиеся на востоке Ливии силы ЛНА ранее начали наступление на столицу страны Триполи. Маршал Хафтар заявил, что целью операции является освобождение столицы Ливии, которая находится под контролем Правительства национального единства. Маршал приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям.

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило вывести войска из Ливии в связи с обострением ситуации в стране, сообщила 7 апреля Газета.ru. В то же время в Вашингтоне отметили, что американские военные будут наблюдать за ситуацией в Ливии со стороны. АФРИКОМ сообщило, что решение о возобновлении военного присутствия США в Ливии будет зависеть от обстоятельств.