Эммануил Виторган рассказал, как относится к Собчак

Москва, 8 апреля. Народный артист России Эммануил Виторган рассказал, как относится к Ксении Собчак после разрыва телеведущей с его сыном Максимом.

«Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно», — заявил Эммануил Виторган в интервью «Вечерней Москве».

Артист отметил, что в свое время общался с родителями Собчак и знает телеведущую со времен ее детства. Виторган назвал телеведущую «очень достойным человеком» и подчеркнул, что Собчак получила «самые лучшие качества» от родителей.

«Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято», — заявил артист.

Сын Эммануила Виторгана Максим и Ксения Собчак в марте текущего года заявили о прекращении отношений. Разрыву предшествовал ряд скандалов. По сообщениям СМИ, вечером 21 января Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым возле одного из кафе в центре Москвы. Причина конфликта якобы была связана с Ксенией Собчак.

Ранее о разрыве с Максимом Виторганом высказалась сама телеведущая, сообщает Газета.ru. По данным портала, Собчак подарила Виторгану картину с надписью о том, что любовь — это цветок, который необходимо постоянно поливать. Журналистка отметила, что разлюбить человека в один момент невозможно, но в отношениях со временем копятся обиды и недомолвки, которые съедают что-то очень важное.