Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование

Киев, 8 апреля. Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами. Об этом сообщило в понедельник РИА Новости.

Экс-депутат, отвечая на вопрос о способах научить украинцев разговаривать на государственном языке, заявила, что русскоязычному населению нужно запретить работать и получать образование. В качестве аргумента Фарион привела пример США и Франции, намекнув, что в этих странах якобы нельзя устроиться на работу без знания английского и французского языков соответственно.

Экс-депутат назвала украинцев «слабой нацией», которая позволяет себя «унижать».

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — заявила Фарион.

Экс-депутат известна неоднозначными высказываниями о русскоязычных украинцах. Фарион называла русский язык «языком оккупантов» и призывала «приучать» украинцев использовать в публичном пространстве только государственный язык.

Кроме того, экс-депутат требовала посадить кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в тюрьму за записанное на русском языке обращение к избирателям, сообщают «Известия». Агрессивное высказывание прозвучало в эфире украинского телевидения в ходе обсуждения предварительных итогов первого тура президентских выборов, в котором Зеленский набрал более 30% голосов избирателей. Фарион призвала не допускать шоумена до второго тура выборов, а посадить за решетку.