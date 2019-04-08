Прощание с Булдаковым пройдет в Доме кино в Москве

Москва, 8 апреля. Прощание с актером Алексеем Булдаковым пройдет в большом зале Дома кино в Москве в понедельник, его похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино​​​.

«Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля», — сообщили в организации РИА Новости.

Булдаков скончался в Монголии в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца. Тело актера доставили в Россию 4 апреля.

Соболезнования родным и близким Булдакова выразил министр культуры России Владимир Мединский, сообщили «Известия». Глава Минкультуры назвал актера человеком «щедрого таланта и редкого обаяния, воплощением русского характера и примером мужества». По словам Мединского, каждое появление Булдакова на экране заряжало энергией и оптимизмом и дарило радость миллионам людей.

«Без преувеличения, это невосполнимая утрата для всей отечественной культуры», — говорится в направленной министром телеграмме.

Народный артист России Алексей Булдаков родился в Алтайском крае. Первую роль в кино исполнил в 1982 году в картине «Сквозь огонь». С 1985 года сотрудничал с режиссером Александром Рогожкиным.

Особую популярность актеру принесла роль в фильме «Особенности национальной охоты». Картина вышла в 1995 году. Кроме того, Булдаков сыграл в лентах Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». За актерскую карьеру он исполнил более 100 ролей в фильмах и сериалах.