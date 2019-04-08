Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы

Осло, 8 апреля. Возможный выход России из Совета Европы (СЕ) может стать для Евросоюза таким же потрясением, как и Brexit. Об этом в интервью телеграфному бюро Норвегии в воскресенье заявил секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (Russia + exit). Но это может скоро произойти», — заявил Ягланд.

По словам секретаря СЕ, такая опасность нависает над организацией. Важным этапом станут выборы нового генсека Совета Европы, которые пройдут в июне. Если Россия не сможет участвовать в них, она может сделать вывод, что ей нечего делать в организации, отметил Ягланд.

Политик подчеркнул, что считает возврат России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) единственным способом разрешить ситуацию. Но, по мнению секретаря СЕ, к российской стороне необходимо «выдвинуть определенные требования». Чтобы решить вопрос вовремя в организации занимаются «активной дипломатией», подчеркнул политик.

Депутаты Госдумы 17 января текущего года решили не формировать парламентскую делегацию в ПАСЕ и не вносить взнос в Совет Европы (СЕ), сообщали «Известия». Россия отказывается направлять делегацию на сессии ПАСЕ уже третий год подряд из-за сохранения в регламенте ассамблеи санкционных статей, которые позволяют лишать национальные делегации ключевых полномочий.

Российская делегация была лишена права голоса в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. Делегаты от РФ также лишились возможности входить в состав руководящих органов ПАСЕ и участвовать в наблюдательных миссиях от Совета Европы.

В Москве считают решение СЕ необоснованным, так как воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума. Результаты плебисцита показали, что подавляющее большинство жителей Крыма выступают за вхождение в состав РФ.

В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.