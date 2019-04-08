Путин и Эрдоган обменяются мнениями по всему спектру отношений РФ и Турции

Москва, 8 апреля. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменяются мнениями по всему спектру отношений между странами на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, который пройдет в понедельник в Москве. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и другие вопросы.

Главы государств также проведут совместную встречу с ведущими представителями деловых кругов России и Турции. Вечером Путин и Эрдоган посетят Большой театр, где пройдет торжественная церемония открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах.

Реджеп Тайип Эрдоган в прошлый раз посещал Россию с рабочим визитом 14 февраля ради участия в трехстороннем саммите России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, который прошел в Сочи.

В пресс-службе президента РФ сообщили, что на переговорах «планируется осуществить углубленный обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетической сфере, а также сверить подходы сторон по актуальным региональным и международным проблемам».

Путин и Эрдоган проведут встречу в узком составе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Не исключено, что часть беседы будет проходить тет-а-тет для обсуждения самых чувствительных вопросов. Лидеры двух стран также поучаствуют в пленарном заседании Совета сотрудничества и встретятся в формате круглого стола с представителями бизнеса.

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны двухсторонние документы в разных областях.

Встреча двух президентов пройдет на фоне растущего давления на турецкого лидера со стороны США, сообщают «Известия». Конфликт Анкары и Вашингтона вызван решение турецкой стороны закупить российские ЗРС С-400.