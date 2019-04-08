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На Украине похвастались способными долететь до Севастополя ракетами

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На Украине похвастались способными долететь до Севастополя ракетами

Киев, 8 апреля. Советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков похвастался созданием нового ракетного комплекса «Нептун», который способен поразить цели в бухте Севастополя. Об этом эксперт заявил в воскресенье в комментарии украинскому блогеру Владимиру Бучко.

По словам Бирюкова, снаряд нового украинского ракетного комплекса способен поражать цели на расстоянии около 300 километров, в том числе в Севастопольской бухте. Советник президента Украины отметил, что ракета «стелется» на высоте пяти метров над поверхностью моря и способна атаковать корабли.

Юрий Бирюков считает, что «россияне нервничают» из-за появления этой ракеты, так как не ожидали от Украины создания нового вооружения.

«Потому что они все время надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством – прим. ред.), что у нас ничего не получится», — сообщил советник Порошенко.

Об испытании ракеты «Нептун» ранее заявлял сам президент Украины, сообщает Газета.ru. Порошенко сообщил, что участвовал в испытаниях ракет, которые решено поставлять на вооружение ВМС Украины.

Киев до сих пор считает Крым своей территорией, несмотря на то, что воссоединение полуострова с Россией произошло по итогам референдума еще весной 2014 года. Результаты плебисцита показали, что подавляющее большинство жителей Крыма выступают за вхождение в состав РФ.

В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 

Автор: Виталий Малясев
Источник: РИА Новости
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