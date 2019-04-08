Facebook собирается проложить подводный кабель «Симба» вокруг Африки

Менло-Парк, 8 апреля. Компания Facebook собирается проложить подводный кабель вокруг Африки, чтобы снизить затраты на широкополосный доступ в Интернет и обеспечить более легкую регистрацию в соцсети жителей континента. Об этом сообщили источники Wall Street Journal.

Как передает РИА Новости со ссылкой на издание, проект называется «Симба» — в честь главного героя мультфильма «Король Лев». Facebook намерена проложить кабель через несколько стран Африки, которые расположены на восточном, западном и средиземноморском побережьях. Точный маршрут прокладки кабеля пока неизвестен.

Представитель компании комментировать информацию о «Симбе» отказался. Однако он заявил, что Facebook «рассматривает весь мир», если говорить о подводных кабелях.

Издание отмечает, что этот проект — уже не первая попытка компании проложить волоконно-оптическую линию для обеспечения широкополосного доступа в Сеть. Собеседники газеты отметили, что сейчас представители Facebook ведут переговоры по реализации «Симбы». Отмечается, что стороны могут не прийти к запланированному результату.

Напомним, 3 апреля 2018 года Facebook без объяснения причин заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства новостей. В сентябре 2018 года редакция ФАН наняла международную юридическую компанию Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP) для защиты своих интересов. В ноябре юристы подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании — в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско, США). В иске утверждается, что Facebook принудительно удалила учетную запись ФАН, несмотря на то, что она соответствовала условиям соцсети, опубликованным на сайте. В иске также утверждается, что Facebook нарушила закон о свободе слова и дискриминировала ФАН по национальному происхождению.

В декабре 2018 года власти США внесли ФАН в черный список лиц и компаний, якобы связанных с мифическим «вмешательством в выборы» в Штатах в 2016 году. Введение санкций означало запрет для американских фирм и частных лиц иметь дело с ФАН, в том числе представлять агентство в американском суде. Юристы, представляющие интересы Федерального агентства новостей, подали необходимое заявление на получение лицензии от Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США и получили соответствующее разрешение.