Министр внутренней безопасности США подала в отставку

Вашингтон, 8 апреля. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

«Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хотел бы поблагодарить ее за службу», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинен назначен исполняющим обязанности главы Министерства внутренней безопасности. Трамп также выразил уверенность, что и. о. министра успешно справится со своими новыми обязанностями.

Как передает RT, американские издания ранее сообщали о намерении Нильсен покинуть пост. Телеканал CBS отмечал: неясно, решение об отставке было принято добровольно или на чиновницу оказали давление.

Напомним, Кирстен Нильсен возглавила Министерство внутренней безопасности США в конце 2017 года. Ее предшественник на этом посту, Джон Келли, ушел на должность руководителя аппарата Белого дома. Он покинул администрацию США в конце 2018 года. Как сообщает пресса, президент США был недоволен усилиями Кирстен Нильсен по сокращению нелегальной миграции Штатах.