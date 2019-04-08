YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Москва, 8 апреля. Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс». Об этом рассказал автор композиции и участник музыкального коллектива Олег Парастаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он написал, что его YouTube-канал, где было опубликовано видео, заблокирован. YouTube ограничил доступ с формулировкой «за спам, обман и мошенничество».

«Видно, на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — написал Олег Парастаев.

Как передает «Газета.Ru», Парастаев добавил, что подал апелляцию на блокировку канала. Он также уверил, что не «накручивал» просмотры.

Он отметил, что находится в недоумении в связи со сложившейся ситуацией, а также поблагодарил подписчиков за поддержку. Сейчас видео доступно в YouTube-аккаунте режиссера клипа Михаила Макаренкова.

Напомним, Премьера клипа «На заре» состоялась спустя 32 года после его съемок. Группа «Альянс» сняла видео на свой главный хит еще в 1987 году, но опубликовала его только 5 апреля 2019 года. Видео всего за несколько дней попало в топ видеохостинга YouTube, заработав сотни тысяч просмотров. В интервью ФАН-ТВ Михаил Макаренков и Олег Парастаев рассказали о съемках клипа.