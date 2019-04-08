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Двое детей пропали в Костромской области

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Двое детей пропали в Костромской области

Кострома, 8 апреля. Два мальчика пропали в Костромской области. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Костромской области.

Сообщается, что днем ранее дети ушли гулять в поселке Лесобаза. Домой они так и не вернулись. О местонахождении детей ничего не известно. Возраст пропавших мальчиков: семь лет и девять лет. 

Следователи осмотрели жилье детей. Сотрудники правоохранительных органов также проводят допросы родственников и людей из круга общения мальчиков в качестве свидетелей, передает «Газета.Ru». Поисками пропавших занимаются сотрудники полиции, администрации города Мантурово, волонтеры отряда «Лиза Алерт», местные жители и кинологи с собаками.

Во время поисков были осмотрены береговая линия реки Унжа, пешеходный маршрут из поселка Лесобаза в город Мантурово, садовые и заброшенные дома. Сейчас продолжаются патрулирование улиц и осмотр лесных массивов.

Ранее в городе Подольск в Подмосковье нашли 14-летнюю девочку, которая пропала в конце февраля. 

Автор: Регина Пак
Источник: СУ СК РФ по Костромской области
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