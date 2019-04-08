Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США

Берлин, 8 апреля. Немецкие военнослужащие не могут использовать авиацию ФРГ для полетов в Афганистан. Поэтому они вынуждены прибегать к помощи американцев и их военно-транспортных самолетов С-17, пишет издание Der Spiegel.

СМИ объясняют использование немецкими военными американских самолетов отказом Азербайджана предоставить НАТО разрешение полетов над своей территорией. Самолеты ВВС США следуют по другому маршруту.

Обычно немецкие самолеты пролетают над Центральной Азией, следуя в афганский город Мазари-Шариф, где дислоцированы военнослужащие бундесвера. Но в конце марта Азербайджан запретил полеты через свое воздушное пространство.

В отчете Минобороны Германии отмечается, что пока продолжаются переговоры с правительством Азербайджана. По данным немецкого издания, это не первый случай, когда самолеты военно-политического блока НАТО сталкивались с проблемой получения разрешения на пролет над территориями других стран.

Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году. Иран запретил воздушному судну пролетать над своей территорией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные останутся в Афганистане до тех пор, пока в этой стране находятся террористические формирования. Как пишет RT, в провинции Нангархар 7 апреля ликвидировали около 70 боевиков.