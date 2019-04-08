Силы Хафтара начали продвигаться к восточным районам Триполи

Раджма, 8 апреля. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) начали продвижение в восточные районы столицы государства — Триполи. Об этом заявил официальный представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал «Аль-Арабия».

Он добавил, что днем ранее силы Ливийской национальной армии дошли до военных лагерей в окрестностях Триполи. По заявлению аль-Мисмари, у ЛНА есть большой потенциал, так как она «извлекла пользу из уроков прошлых сражений».

«Наши силы движутся к главным районам востока Триполи», — сообщил Ахмед аль-Мисмари.

СМИ также сообщили об ударе ВВС, поддерживающих Правительство национального согласия Ливии, по аэродрому вблизи от Триполи. Сообщалось, что ранее на базе ВВС Эль-Ватыя, по которой пришелся удар, были расквартированы подразделения сил США.

Как передает RT, Вашингтон сообщил, что контингент США, поддерживающих AFRICOM, был временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности. «Газета.Ru» сообщала, что Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта в стране объявить перемирие на два часа в южной части столицы, чтобы эвакуировать раненых.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В столице страны располагается Правительство национального согласия. 5 апреля подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи.