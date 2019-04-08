Дипломатов РФ возмутила статья The Mirror о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Лондон, 7 апреля. Российское посольство в Лондоне отреагировало в Twitter на статью британской газеты The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Британская газета опубликовала на обложке фотографию Яковенко с братьями Роули с заголовком «Ваша страна убила мою девушку?». Российских дипломатов возмутила интерпретация встречи в этой статье.

The purpose of the meeting was DIFFERENT and the questions were also DIFFERENT. pic.twitter.com/fTEnPJsCS8 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 Nisan 2019

«Цель встречи была другой, вопросы — тоже», — говорится в сообщении на странице Twitter посольства РФ в Лондоне.

Ранее посол встретился с братьями Роули и ответил на их вопросы об инциденте в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британцы спрашивали, кто стоит за покушением на россиян.

Александр Яковенко рассказал, что яд могла произвести любая европейская лаборатория. Вещество, именуемое на Западе «Новичок» производили в Чехии и в США. Посол передал братьям Роули копию доклада о Солсбери.

Напомним, что инцидент произошел 4 марта 2018 года. За этим последовал крупный международный скандал, Лондон выступил с беспочвенными обвинениями в адрес России. В Москве неоднократно призывали к международному расследованию, но британская сторона отказалась. Кроме того, российские дипломаты так и не были допущены к пострадавшим.

Позднее еще один инцидент произошел в Эймсбери, двух человек госпитализировали в критическом состоянии. От воздействия неизвестного вещества скончалась Дона Стерджесс, Чарли Роули спасли.

Ранее Яковенко рассказал RT подробности о встрече с Роули. По словам дипломата, у британцев нет определенной позиции по инциденту в Эймсбери. Пострадавший признался, что не знают, как его лечили.