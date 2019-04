Дипломатов РФ возмутила статья The Mirror о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Лондон, 7 апреля. Российское посольство в Лондоне отреагировало в Twitter на статью британской газеты The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Британская газета опубликовала на обложке фотографию Яковенко с братьями Роули с заголовком «Ваша страна убила мою девушку?». Российских дипломатов возмутила интерпретация встречи в этой статье.

The purpose of the meeting was DIFFERENT and the questions were also DIFFERENT. pic.twitter.com/fTEnPJsCS8