Порошенко заявил о возобновлении переговоров в «нормандском формате»

Киев, 7 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина».

Петр Порошенко сказал ранее, что после президентских выборов на Украине пройдет заседание «нормандского формата» с участием представителей Франции, ФРГ и России. На встрече планируется обсудить вопрос миротворцев в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил заявление Порошенко. Позднее украинский президент уточнил, что хочет инициировать саммит «нормандской четверки». По словам Порошенко, в Киеве знают, в каком направлении двигаться.

«Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность «нормандского формата», — сказал он.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Порошенко встретится с канцлером Ангелой Меркель 12 апреля. Он подчеркнул, что эту встречу нельзя рассматривать, как поддержку ФРГ его кандидатуры на президентских выборах.

Напомним, что 31 марта на Украине состоялись выборы президента, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.