Кобылкин объяснил появление лис за Полярным кругом

Москва, 7 апреля. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин объяснил появление лисиц и других животных за Полярным кругом. По его словам, речь идет о миграции животных из-за изменения окружающей среды.

Повышение среднегодовой температуры окружающей среды привело к расширению ареала различных видов животных в российской арктической зоне, сказал Кобылкин. Такое заявление он сделал в преддверии пятого международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Петербурге.

«Уже видна миграция определенных видов животных: лиса стала выше продвигаться, уже появляется за полярным кругом», — сказал глава ведомства, его цитирует «Российская газета».

Климатические изменения также отразились на среде обитания леммингов, мышей-полевок. И все эти процессы требуют внимательного изучения и наблюдения.

Кобылкин отметил, что в Арктике откроются постоянные научные экспедиции. Россия открыта для гуманитарного сотрудничества, поэтому научные стационары будут международными.

Ранее сообщалось, что в жилых районах Москвы стали чаще замечать диких лис. Животные появляются в парках и контактируют с людьми. По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, все попадающие в город животные проходят вакцинацию.

Как отмечала ранее Газета.Ru, московские власти изучают международный опыт по предотвращению «нашествия лис» в города.