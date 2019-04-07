ВВС Правительства национального согласия Ливии ударили по аэродрому возле Триполи

Триполи, 7 апреля. Самолет военно-воздушных сил, которые поддерживают Правительство национального согласия Ливии, нанес удар по аэродрому к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По информации издания, ВВС атаковали аэродром военной базы Эль-Ватыя, который расположен в 130 километрах от столицы Ливии. Сведений о нанесенном ущербе и возможных жертвах атаки пока нет. Сообщается, что ранее на базе ВВС Эль-Ватыя были расквартированы подразделения сил США.

Ранее стало известно, что Вашингтон начал передислоцирование своих подразделений, поддерживающих АФРИКОМ, в ответ на ухудшение условий безопасности. Сообщалось, что Ливию покинет американский военный персонал, который был задействован в охране дипломатических миссий.

Как передает RT, Миссия ООН в Ливии потребовала двухчасового перемирия между сторонами конфликта в стране, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В столице страны сейчас базируется Правительство национального единства. 5 апреля подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи.

5 апреля в Раджму, где базируется штаб Хафтара, прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. На переговорах с Гутеррешем Хафтар сообщил, что ЛНА продолжит наступление до тех пор, пока Триполи не будет полностью очищен от незаконных вооруженных формирований.